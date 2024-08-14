Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах региона до 16 августа

В среду на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Клинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Дмитровском лесничестве — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

15 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Клинском, Луховицком и Шатурском лесничествах — I класс, в Дмитровском, Истринском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

16 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 20-21 градусов, ночью — 11-13 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания граждан просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.