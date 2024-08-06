Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах региона 6–8 августа

Во вторник на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Клинском и Подольском лесничествах — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

7 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Бородинском, Московском учебно-опытном, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах — III класс пожарной опасности.

8 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-24 градуса, ночью — 16 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду с прояснениями, изредка дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.