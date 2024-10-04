Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах региона 4–6 октября

4 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Ступинском лесничестве — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

5 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности.

6 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 12-13 градусов, ночью — 7-13 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.