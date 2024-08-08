Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 8–10 августа

В четверг на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском и Истринском лесничествах — II класс. В Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

9 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском и Московском учебно-опытном лесничествах — II класс, в Дмитровском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

10 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском и Ногинском лесничествах — I класс, в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-25 градусов, ночью — 14 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду с прояснениями, местами дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.