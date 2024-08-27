Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 27–29 августа

Во вторник на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — IV класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

28 и 29 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет 25-27 градусов, ночью — 17-19 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.