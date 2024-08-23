Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 23–25 августа

В пятницу на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

23 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

24 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Волоколамском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

25 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 23-26 градусов, ночью — 13-16 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, сегодня 23 августа возможны локальные кратковременные ливни.

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В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.