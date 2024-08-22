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Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 22–24 августа

В среду на территории гослесфонда Московской области произошли два пожара. При тушении возгораний были задействованы 3 единицы техники и 5 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

22 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

23 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

24 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 23-26 градусов, ночью — 12-18 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны локальные кратковременные ливни.

Наши предки приметили зависимость поведения животных от предстоящей погоды. Так, например, если сурки громко свистят — тепло продлится до середины осени.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.