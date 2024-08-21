Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 21–23 августа

В среду на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Луховицком, Дмитровском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

22 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

23 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском и Волоколамском лесничествах — I класс, в Дмитровском, Егорьевском, Луховицком, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 21-25 градусов, ночью — 14-16 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны локальные кратковременные ливни.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.