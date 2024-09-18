Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 18–20 сентября

Во вторник на территории гослесфонда Московской области произошли пять пожаров. 18 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Кудиновском, Логиновском и Аверкиевском участковых лесничествах (Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 1 км от поселка Зеленый Богородского г. о., в 1 км от поселка Мехлесхоза, в 5 км от села Часовня и в 1 км от деревни Дергаево г. о. Павловский Посад на площадях 0,01, 0,02, 0,1 и 0,1 га в Огудневском участковом лесничестве (Московский учебно-опытный филиал ГКУ МО «Мособллес») на площади 1,5 га.

19 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

20 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 19-23 градусов, ночью — 12-13 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.