Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 18–20 апреля

В четверг на большей части Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах - II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

19 и 20 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.