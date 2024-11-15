Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 15–17 ноября

С 15 по 17 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 0-5 градусов, ночью — 0-5 градусов. Синоптики обещают облачную, без прояснений, погоду, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания — нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.