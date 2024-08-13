Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 13–15 августа

13 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

14 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — II класс, в Ногинском лесничестве — III класс пожарной опасности.

15 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Луховицком, Ногинском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 19-21 градусов, ночью — 11-13 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.