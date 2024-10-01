Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 1–3 октября

1 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В Виноградовском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

2 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском и Клинском лесничествах — I класс, в Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

3 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 17-19 градусов, ночью — 8-11 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.