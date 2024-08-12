Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 12–14 августа

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Клинском лесничествах — I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

13 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Истринском, Клинском и Ступинском лесничествах — I класс, в Бородинском лесничестве — III класс пожарной опасности.

14 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — I класс, в Бородинском, Дмитровском и Ногинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 17-22 градусов, ночью — 11-13 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.