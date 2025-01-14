Жителям Подмосковья рассказали о пользе кофе и его производстве

У многих жителей Подмосковья утро начинается с чашки ароматного кофе — заряд бодрости и хорошее настроение на весь день. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, чем полезен напиток и как его производят в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Московской области крупнейшими производителями кофе по итогам прошлого года стали: ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», ООО «ФРЭШ КОФЕ» и ООО «МАЙ». Объем выпуска был увеличен более чем на 20% по сравнению с 2023 годом, регион занял 1 место в Центральном федеральном округе и 2 по стране. В наступившем году также планируется развитие сегмента отрасли.

При производстве кофе используются три метода обжарки: тепловой, диэлектрический, радиационный. От них зависят вкус, цвет и уровень кислотности продукта.

Регулярное употребление кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, улучшает работу мозга, помогает в профилактике некоторых видов рака и выводит из организма токсины, так как является мочегонным средством.

Врачи не рекомендуют употреблять более 400 мг кофеина.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.