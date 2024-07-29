Жителям Подмосковья рассказали о новых схемах обмана с участием нотариусов

Жителей Московской области предупредили о новых схемах мошенничества с участием нотариусов. Злоумышленники действуют по двум «рабочим» схемам. О предложениях услуг нотариуса, которые на самом деле являются мошенническими, рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

В первом случае киберпреступники убеждают потенциальную жертву, что ей положено наследство. После установления доверительных отношений мошенники начинают требовать предоплату за свои услуги, обещая «быстро и эффективно» уладить все юридические формальности.

Во второй схеме обмана они сообщают, что от имени жертвы была выдана генеральная доверенность, и теперь мошенники якобы имеют право распоряжаться ее имуществом. Злоумышленники нагнетают обстановку, сообщая о потенциальной угрозе утраты имущества и необходимости «немедленных действий», чтобы избежать потерь. После чего подключаются фиктивные правоохранители, которые предлагают для спасения имущества срочно избавиться от жилья и перевести все средства на «безопасный» счет.

Чтобы обезопасить себя и не попасть на уловки мошенников, необходимо узнать у собеседника его ФИО и реквизиты документов. Далее проверить данные на сайте Федеральной нотариальной палаты или в мобильном приложении «Нотариат.РФ». В Единой информационной системе нотариата регистрируется все, что фиксируют нотариусы, а также есть данные специалистов.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на угрозы и манипуляции телефонных мошенников. В случае сомнений или недоверия лучше всегда уточняйте информацию у официальных источников, чтобы избежать финансовых потерь и негативных последствий.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.