Жителям Подмосковья рассказали о новых гибридах томатов и сроках посадки

В январе садоводы и огородники страны начинают подготовку к посадкам рассады будущего урожая — выбирают семена и гибриды, подходящие им по всем параметрам — вкус, урожайность, сроки созревания и так далее. В регионе семеноводством занимается ряд агрохолдингов, включая селекционно-семеноводческую компанию «Агрофирма Партнер». На текущий момент в ассортименте производителя 231 позиция томатов, которые уже зарегистрированы в Росреестре, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В этом сезоне производитель представил ряд новинок, среди которых хочется отметить раннеспелый томат «ЧЕРРИ АЛЕСЯ F1» с выраженным фруктовым вкусом, сочный и мясистый томат «СЕЛЬЧАНКА F1» с плодами насыщенного оранжевого цвета, яркие томаты цилиндрической формы с изящным носиком «ПОКЕР F1» и «СИЕСТА F1», «праздничный томат» насыщенного красного цвета с размытыми золотистыми штрихами «ФЕСТИВАЛЬ F1», темно-оранжевый томат «ЖАРА F1» с повышенным содержанием бета-каротина в плодах. Все эти гибриды отличаются высокой урожайностью, отлично подходят для салатов, заморозки и консервирования.

При выборе сроков посева семян данной культуры на рассаду следует помнить общее правило: рассада готова к высадке в возрасте 50-60 дней. Важно понимать, где планируется выращивание томатов — в открытом или защищенном грунте, и учитывать, что почва при высадке растений должна прогреться до +15 градусов.

Эксперты «Агрофирмы Партнер» рекомендуют при высадке томатов в открытый грунт делать дуги, так как возможные возвратные заморозки могут погубить рассаду. Как правило, посев томатов начинают с марта. Первыми на посев идут индетерминантные томаты, так как они первыми высаживаются в защищенный грунт. Полный ассортимент производителя представлен на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.