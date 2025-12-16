Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества

Мошенники звонят жертве якобы от имени «Водоканала» и предлагают заменить счетчики и провести анализ воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мошенники придумали многоступенчатую схему обману. Для оформления услуги по замене счетчиков злоумышленники просят назвать код из СМС. Получив его, они имитируют взлом, запугивая «кражей» аккаунта на Госуслугах. Далее они звонят от имени сотрудника банка и сообщают, что их средства в опасности. Мошенники убеждают перевести деньги на «безопасный счет» и тем самым крадут средства жертвы.

Чтобы не попасться на уловку, необходимо следовать простым правилам: никогда не называйте коды из СМС, прерывайте все подозрительные звонки, а также перепроверяйте любую сомнительную информацию.

Напомним, узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.