Жителям Подмосковья рассказали о необходимых знаниях перед покупкой пистолета

Приобретение пистолета — будь то для спорта, самообороны или развлечений — требует серьезной подготовки и знания всех «подводных камней». Специально для жителей Подмосковья специалисты ГУРБ региона разобрали отличия между пневматическими и травматическими оружиями и уточнили, какие документы необходимы для их покупки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Пневматическое оружие:

Может быть приобретено с 18 лет с паспортом, если дульная энергия не превышает 7,5 Дж или 3 Дж для любого калибра.

Если вы хотите получить более мощное пневматическое оружие (от 7,5 до 25 Дж), вам потребуется лицензия и охотничий билет.

Продается только у лицензированных поставщиков и обязательно требует подтверждения личности.

Важно: Запрещается ношение и перевозка пневматического оружия в заряженном состоянии в населенных пунктах. Штраф за стрельбу в неотведенных для этого местах — в черте города вне тиров и стендов, может доходить до 1000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой, согласно статье 20.13 КоАП РФ.

Травматическое оружие:

Используется для самообороны и стреляет резиновыми пулями, что снижает вероятность смертельного увечья.

Для его ношения необходимо получить лицензию на хранение, ношение и использование оружия в лицензионном отделе Росгвардии, предоставить медицинские справки и пройти обучение по обращению с оружием.

Недопустимым является передача травматического оружия лицам без соответствующих разрешений — это может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Важно помнить, что незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия караются по ст. 222 УК РФ. Также уголовная ответственность предусматривается за:

незаконное изготовление, переделку или ремонт оружия и взрывчатки — ст. 223, 223.1 УК РФ

небрежное хранение оружия — ст. 224 УК РФ

хищение/вымогательство оружия — ст. 226 УК РФ

контрабанду оружия — ст. 226.1 УК РФ

Соблюдение всех норм и правил по обращению с оружием — это ваша ответственность перед собой и обществом, ведь от этого может зависеть жизнь и здоровье людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.