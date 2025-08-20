Жителям Подмосковья рассказали о маскировке мошенников под безопасников

Злоумышленники стали еще изобретательнее. Теперь, чтобы обмануть жителей Подмосковья, они представляются сотрудниками «Центра информационной безопасности Московской области». Об этом сообщает пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Мошенники звонят и сообщают «тревожную новость» о подозрительной активности на Госуслугах. Для «защиты» или «блокировки взлома» они просят код из СМС, логин и пароль. Злоумышленники убеждают установить на телефон удаленное приложение под предлогом «помощи».

Будьте бдительны: настоящие сотрудники «Центра информационной безопасности Московской области» не будут звонить с подобными просьбами.

Если вам поступил такой звонок, то не паникуйте: цель злоумышленников — запугать и заставить действовать быстро, без раздумий. Не сообщайте никаких кодов, паролей или персональных данных. Прервите разговор, а если сомневаетесь, то перезвоните в техподдержку Госуслуг или в свой банк для проверки. Также проверьте историю операций и настройки безопасности на Госуслугах.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.