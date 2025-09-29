Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе

29 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — II класс пожарной опасности.

30 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — II класс пожарной опасности.

01 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 5-11 градусов, ночью — минус 1 — плюс 5 градусов. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, без существенных дождей.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.