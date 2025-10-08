Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 8–10 октября

8 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс.

9 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс.

10 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 9-15 градусов, ночью — плюс 7-10 градусов. Синоптики обещают сплошную облачность без прояснений, туманы, дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.