Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 7–9 апреля

6 апреля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. 7 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Клинском лесничестве — III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

8 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

9 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет минус 1 — плюс 1 градус, ночью — минус 2-4 градусов. Синоптики обещают сплошную облачность, возможен снег, местами сильный.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.