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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 6–8 апреля

5 апреля на территории гослесфонда Московской области произошли три пожара. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожары произошли:

в Томилинском участковом лесничестве (Подольский филиал ГАУ МО «Мособллес») на площади 0,48 га в 1,5 км от деревни Островцы г. о. Люберцы;

в Подлесном участковом лесничестве (Шатурский филиал ГАУ МО «Мособллес») на площади 0,15 га в 12 км от поселка Радовицкий м. о. Шатура;

в Озерном участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») на площади 0,3 га в 2 км от Балашихи.

При тушении возгораний были задействованы 34 человека личного состава лесопожарных формирований и 12 единиц техники.

Пожары были потушены в день выявления.

6 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Звенигородском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах — I класс, в Волоколамском и Клинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

7 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

8 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет — 0 — минус 1 градус, ночью — минус 2 — плюс 5 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможен снег.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.