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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 5–7 июня

4 июня на территории гослесфонда Московской области произошел 1 пожар: в Хорловском участковом лесничестве (Виноградовский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 2 км от рабочего поселка Хорлово г. о. Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При тушении возгорания были задействованы 5 человек личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники.

Пожар был потушен в день выявления.

5 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Ногинском — IV класс.

6 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском — IV класс.

7 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском и Ногинском — II класс, в Бородинском, Волоколамском и Ступинском — IV класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 23-26 градусов, ночью –плюс 8-16 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.