Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 5-7 мая

5 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Истринском и Талдомском лесничествах - I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

6 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах - I класс пожарной опасности, в Луховицком – III класс.

7 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах - I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком и Шатурском – III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет – плюс 8-13 градусов, ночью – плюс 2-12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди и дождь со снегом.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.