Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 30 апреля и 1–2 мая

29 апреля на территории гослесфонда Московской области произошли 2 пожара: в Свердловском участковом лесничестве (Московский учебно-опытный филиал ГАУ МО «Мособллес») в 3 км от города Фрязино и в Песковском участковом лесничестве (Ступинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от села Нижнее Хорошово, территория СНТ Хорошово г. о. Коломна. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При тушении возгорания были задействованы 35 человек личного состава лесопожарных формирований и 13 единиц техники.

Пожары был потушены в день выявления.

30 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Бородинском, Московском учебно-опытном, и Ногинском — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

1 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Московском учебно-опытном, и Ногинском — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

2 мая на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 7-10 градусов, ночью — плюс 3- 6 градусов. Синоптики обещают облачную почти без прояснений погоду, возможны дожди и снег с дождем.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.