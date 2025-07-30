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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 30-31 июля

29 июля на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано. 30 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Ногинском и Сергиево-Посадском лесничествах – II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

31 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах – II класс пожарной опасности.

1 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах – II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет – плюс 28-33 градусов, ночью – плюс 19-22 градусов. Синоптики обещают почти безоблачное небо, возможны локальные скоротечные ливни.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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