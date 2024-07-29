Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 29–31 июля

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском лесничестве — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

30 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — II класс пожарной опасности.

31 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 20-22 градусов, ночью–12-15 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.