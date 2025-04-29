Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 29–30 апреля и 1 мая

28 апреля на территории гослесфонда Московской области произошли 2 пожара: в Песковском участковом лесничестве (Ступинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от поселка шлюза «Северка» г. о. Коломна и в Отрадинском участковом лесничестве (филиал «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес») в 3 км от деревни Никифорово г. о. Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При тушении возгораний были задействованы 19 человек личного состава лесопожарных формирований и 8 единиц техники.

Пожары были потушены в день выявления.

29 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Ногинском и Талдомском лесничествах — II класс, в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

30 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском и Егорьевском лесничествах — II класс, в Луховицком и Ступинском — III класс, в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

1 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах — II класс, в Луховицком и Ступинском — III класс, в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 8-11 градусов, ночью — плюс 4- 6 градусов. Синоптики обещают облачную почти без прояснений погоду, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.