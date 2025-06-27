Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 27–29 июня

26 июня на территории гослесфонда Московской области произошел 1 пожар: в Зуевском участковом лесничестве (Орехово-Зуевский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от поселка Исаакиевское Озеро Орехово-Зуевского г. о. При тушении возгорания были задействованы 7 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

27 июня большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Истринском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Шатурском — III класс.

28 июня большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

29 июня большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 16-22 градусов, ночью — плюс 8-11 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.