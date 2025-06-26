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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 26–28 июня

25 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

26 июня на большей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Ступинском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Шатурском — III класс.

27 июня на большей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Московском учебно-опытном и Шатурском — III класс.

28 июня на большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 15-19 градусов, ночью — плюс 7-14 градусов. Синоптики обещают преимущественно малооблачную погоду, возможны короткие дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.