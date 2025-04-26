Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 26–28 апреля

25 апреля на территории гослесфонда Московской области произошли 2 пожара: в Озерном участковом лесничестве и в Майском участковом лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожары произошли в Озерном участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от микрорайона ВНИИПО г. о. Балашихи и в Майском участковом лесничестве (Шатурский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 5 км от села Пустоша м. о. Шатуры.

При тушении возгорания были задействованы 19 человек личного состава лесопожарных формирований и 9 единиц техники.

Пожары были потушены в день выявления.

26 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском и Ногинском лесничествах — I класс, в Бородинском и Талдомском — II класс, в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

27 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском и Ногинском лесничествах — I класс, в Бородинском и Талдомском — II класс, в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

28 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — I класс, в Бородинском, Ногинском и Талдомском — II класс, в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет от плюс 5 до плюс 11 градосуов, ночью — от 0 до плюс 4 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.