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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 26-28 мая

25 мая на территории гослесфонда Московской области произошло два пожара. В Крюковском участковом лесничестве (Клинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 3 км от микрорайона Высокое поселка городского типа Андреевка г. о. Солнечногорск, в Виноградовском участковом лесничестве (Виноградовский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1.5 км от села Усадище г.о. Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При тушении возгораний были задействованы 18 человек личного состава лесопожарных формирований и 7 единиц техники.

Пожары были потушены в день выявления.

26 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – IV класс пожарной опасности.

27 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – IV класс пожарной опасности.

28 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет – плюс 27-28 градусов, ночью – плюс 15-17 градусов. Синоптики обещают небольшую облачность, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.