Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 24–26 апреля

23 апреля на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар: в Озерном участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 2 км от микрорайона ВНИИПО г. о. Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При тушении возгорания были задействованы 3 человека личного состава лесопожарных формирований и 1 единица техники.

Пожар был потушен в день выявления.

24 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском и Истринском лесничествах — I класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

25 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — I класс пожарной опасности, в Бородинском и Истринском — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

25 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском и Истринском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 9-18 градусов, ночью –плюс 3-13 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.