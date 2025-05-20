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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 20–22 мая

19 мая на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

20 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

21 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Луховицком, Подольском, Ступинском и Талдомском — II класс.

21 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 15-18 градусов, ночью — плюс 9-10 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.