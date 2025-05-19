Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 19–21 мая

18 мая на территории гослесфонда Московской области произошел 1 пожар. В Поваровском участковом лесничестве (Клинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от деревни Скородумки г. о. Солнечногорск. При тушении возгорания были задействованы 11 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники. Пожар был потушен в день выявления, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

19 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Луховицком и Подольском — II класс.

20 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Звенигородском, Московском учебно-опытном, Подольском и Ступинском — II класс.

20 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском — II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 12-18 градусов, ночью — плюс 9-11 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.