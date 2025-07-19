Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 19–21 июля

18 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. 19 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

20 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Сергиево-Посадском и Шатурском — III класс.

21 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Клинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также, а лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от плюс 19 до плюс 25 градусов, ночью — от плюс 14 до 16 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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