Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 19–21 августа

18 августа на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар: в Кучинском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 2 км от микрорайона Железнодорожный г. о. Балашиха на площади 0,01 га. При тушении возгораний были задействованы 3 единицы техники и 6 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день выявления, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

19 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

20 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Бородинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

21 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-26 градусов, ночью — 14-19 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны локальные кратковременные дожди.

В старину в этот день праздновали второй Яблочный Спас — вечером из ароматных яблок готовили праздничные кушанья, пироги и ватрушки. И еще наши предки приметили зависимость погоды в это день с осенью и зимой: сухой день на второй Спас предвещал сухую осень, мокрый — мокрую осень, ясный — суровую зиму.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.