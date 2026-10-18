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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 18–20 октября

17 октября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

18 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах — II класс.

19 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс.

20 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Ступинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс.

В ближайшие дни температура будет плюс 6-12 градусов, ночью — минус 2 градусов — плюс 10 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.