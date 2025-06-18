Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 18–20 июня

18 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

19 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Ногинском и Орехово-Зуевском — III класс.

20 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 13-18 градусов, ночью – плюс 10-14 градусов. Синоптики обещают облачную, с прояснениями, погоду, дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.