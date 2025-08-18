сегодня в 08:32

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 18–20 августа

17 августа на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

18 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском и Шатурском — II класс.

19 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — I класс пожарной опасности, в Волоколамском и Талдомском лесничествах — II класс.

20 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Луховицком и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 13-19 градусов, ночью — плюс 7-12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.