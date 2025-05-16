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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 16–18 мая

15 мая на территории гослесфонда Московской области произошло 2 пожара. В Туголесском участковом лесничестве (Шатурский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 2 км от рабочего поселка Черусти м. о. Шатура и в Ступинском участковом лесничестве (филиал «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес») в 3 км от города Ступино. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При тушении возгораний были задействованы 12 человек личного состава лесопожарных формирований и шесть единиц техники.

Пожары были потушены в день выявления.

16 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

17 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

18 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 20-21 градусов, ночью — плюс 9-12 градусов. Синоптики обещают редкую облачность, возможны грозовые ливни.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.