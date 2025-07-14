Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 14–16 июля

14 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Виноградовском, Ногинском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс.

15 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — II класс пожарной опасности.

16 июля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 23-29 градусов, ночью — плюс 17-22 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.