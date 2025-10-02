Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 1–3 октября

1 октября на территории лесного фонда Московской области произошел 1 пожар: в Логиновском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км деревни Ефимово Павлово-Посадского г. о. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгорания были задействованы 5 человек личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники.

Пожар был потушен в день выявления.

2 октября на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

3 октября на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

4 октября на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 7-13 градусов, ночью — минус 5 — плюс 7 градусов. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием ясной погоды, без дождей.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.