Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 12–14 мая

11 мая на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

12 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском — II класс.

13 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском — II класс.

14 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском и Ступинском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 9-12 градусов, ночью — плюс 2-4 градусов. Синоптики обещают сплошную облачность, дожди.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.