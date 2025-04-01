Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 1–2 апреля

1 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

2 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Клинском и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском лесничестве — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 5-6 градусов, ночью — плюс 6-13 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.