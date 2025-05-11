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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 11–13 мая

10 мая на территории гослесфонда Московской области произошел 1 пожар в Кудиновском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 0,6 км от микрорайона Заря городского округа Балашиха. При тушении возгорания были задействованы 8 человек личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники, которые потушили пожар в день выявления, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

11 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – II класс пожарной опасности.

12 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Клинском и Талдомском лесничествах – I класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Истринском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском – II класс.

13 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Талдомском лесничествах – I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском – II класс.

В ближайшие дни температура будет от плюс 6 до плюс 10 градусов, ночью – от 0 до плюс 3 градусов. Синоптики обещают сплошную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.