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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 11–13 июня

10 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. 11 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности, в Клинском — IV класс.

12 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Ступинском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Клинском — IV класс.

13 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском и Ступинском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Клинском — IV класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 19-21 градусов, ночью — плюс 9-14 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.