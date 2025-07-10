Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 10–12 июля

9 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

10 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

11 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Виноградовском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

11 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности, В Егорьевском и Шатурском — IV класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 31-36 градусов, ночью — плюс 20-27 градусов. Синоптики обещают небольшую облачность, возможны кратковременные ливневые дожди с грозами.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.